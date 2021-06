Serie D | verdetto rimandato | Acr e Fc Messina vincono | la promozione si decide sabato Risultati e classifica aggiornata

(Di mercoledì 30 giugno 2021) 33ª e penultima giornata nel girone I diD, squadre di nuovo in campo (a metà) dopo lo stop forzato per i positivi al Covid nel Marina di Ragusa: ie la nuovaUn(retrocessione) è già deciso. L’altro, quello più atteso (), è invece. Si è appena conclusa l’altra metà della 33ª giornata del girone I diD, tornata in campo dopo lo stop forzato delle ultime settimane a causa dei positivi al Covid nel Marina di Ragusa.sia Acr che Fc, lasciando così invariata ...

Advertising

LeonessaBrescia : Benvenuta in Serie ???, @DerthonaBasket? L'ultimo verdetto della Serie A2 premia la squadra piemontese, che nella p… - NotiziarioC : Serie D, sono otto le vincitri dei play-off. Manca il verdetto di un girone - Emanuel72607325 : @USSalernitana @bncalcio Ciao posso ti faccio una domanda... Bisogna ancora accettare la Salernitana in serie A, ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie verdetto

Cuori Gialloblu

...a Rossin schiacciare a terra il pallone del 25 - 17 che chiude il derby e rinvia il... Sono contento per le ragazze, meritavamo di portare laalla "bella" e sabato andiamo a giocarci il ...Lafinale per l'assegnazione della promozione in B2 torna quindi in parità: l'ultimo atto è ... Per entrambe le formazioni una gara da dentro o fuori che emetterà ildecisivo.30.06.2021 18:05 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter: @NotiziarioC Vedi letture L’ASD Grassina Calcio ha deciso che presenterà domanda di ripescaggio per la Serie D in vista della stagione 202 ...Si va alla bella. Nella seconda gara della finale play off disputata ieri l’Accademia è stata sconfitta in trasferta dall’Ancis Villaricca con il punteggio di 3-0 ...