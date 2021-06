Serena Bortone in vacanza in Liguria si emoziona di fronte al mare: la dedica della conduttrice (Di mercoledì 30 giugno 2021) Conclusa la stagione televisiva, Serena Bortone ha abbandonato gli studi di Rai per tuffarsi nell’estate appena iniziata e più precisamente nelle acque della sua amata Liguria. La conduttrice ha dedicato alcuni post ai suoi primi giorni di vacanza, scrivendo parole speciali sull’adorata meta marittima. Fra emozioni e sorrisi riposati, ecco cosa ha scritto la Bortone. Serena Bortone in vacanza dopo una stagione difficile Lo scorso venerdì, Serena Bortone ha concluso ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Conclusa la stagione televisiva,ha abbandonato gli studi di Rai per tuffarsi nell’estate appena iniziata e più precisamente nelle acquesua amata. Lahato alcuni post ai suoi primi giorni di, scrivendo parole speciali sull’adorata meta marittima. Fra emozioni e sorrisi riposati, ecco cosa ha scritto laindopo una stagione difficile Lo scorso venerdì,ha concluso ...

annadl52 : RT @dani_lettrice: Ma quando intervistate le persone, le lasciate parlare o dovete per forza parlarci sopra? Dico a te Serena Autieri ma an… - dani_lettrice : Ma quando intervistate le persone, le lasciate parlare o dovete per forza parlarci sopra? Dico a te Serena Autieri… - ProssimiC : @ellev___ Ludovico Ariosto, Pink, Serena Bortone e l’attore di Dustin in Stranger Things - PasqualeMarro : #SerenaBortone finalmente in un luogo di pace e serenità - marcoranieri72 : RT @GiusCandela: Serena Bortone è arrivata su Rai1 tra i dubbi di molti, compresi i miei. #Oggièunaltrogiorno non è stato accolto bene (pen… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone Al Bano, decisione senza precedenti: è finito tutto E proprio il palco, spesso, lo divide con la sua ex moglie, Romina Power che solo qualche giorno fa, da Serena Bortone, ha ammesso che l'intesa che c'è sul lavoro non è mai venuta meno. Sul privato, ...

Romina Power fa una confessione che infastidisce Loredana Lecciso? Il gossip Scritto da Alessio Cimino , il Giugno 29, 2021 , in Gossip Loredana Lecciso infastidita dalle dichiarazioni di Romina Power da Serena Bortone? L'ultimo gossip Venerdì scorso è andata in onda l'ultima puntata della prima edizione di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone . E l'ultima ospite intervistata dalla conduttrice è ...

Romina Power si lascia andare completamente su Albano: le sue parole sciolgono i dubbi Alcune parole di Romina Power hanno fatto luce sul suo rapporto con Albano. L'amore di cui parla è pieno di significato e di commozione ...

