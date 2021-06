“Sembrate sorelle” Flora Canto | tutti pazzi per la mamma Marilena è uguale e bellissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021) A fine luglio nascerà Niccolò, il secondo figlio di Enrico Brignano e. E l’attrice si gode il suo bel pancione di otto mesi al mare insieme a Martina e al marito. Dopo la primogenita, che ha 4 anni, la coppia è in attesa di un maschetto. La conduttrice ha pubblicato una foto insieme alla piccola che le accarezza la pancia: “Niente filtri solo pancia” scrive la. “Il mio senso della vita racchiuso in un’immagine” ha scritto Enrico Brignano che sul suo profilo social ha pubblicato la stessa foto. “Che bello essere papà, regalo più grande non c’è” aveva detto qualche mese fa in attesa ritenere il braccio il piccolo di ...