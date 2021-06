Sedicenne uccisa | venerdì autopsia | “Famiglia devastata”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ stata fissata perl’sul corpo di Chiara Gualzetti, la 16ennea Monteveglio nel Bolognese. Lo conferma l’avvocato Giovanni Annunziata che assiste ladella vittima. “Stamattina c’è stata l’udienza di conferimento degli incarichi ai periti e noi abbiamo deciso di aggiungere ai periti del pubblico ministero e a quello della difesa, due miei consulenti: un medico legale e un anatomopatologo per avere una visione più complessiva e chiara della dinamica dell’omicidio”, spiega all’Adnkronos. Le prime evidenze si avranno subito, ma per la relazione finale i tempi saranno più lunghi: il ...

Il giovane indagato per l'omicidio di Chiara Gualzetti, la 16enne trovata morta a Monteveglio, nel Bolognese, ha ribadito davanti al Gip le dichiarazioni fatte nell'interrogatorio davanti ... trovata morta nel Bolognese: si indaga per omicidio Il giovane indagato per l'omicidio di Chiara Gualzetti, la 16enne a Monteveglio ... Un ragazzo che ha fissato un appuntamento, come mi raccontava il padre ieri sera, è andata a prenderla a casa. Mentre gli inquirenti proseguono le indagini per fare chiarezza sull'omicidio di Chiara Gualzetti, il padre si sfoga e chiede giustizia.