Sedicenne uccisa | il legale della famiglia | Una condotta che definirla disumana è poco

(Di mercoledì 30 giugno 2021) "C'è la premeditazione che è un elemento da non sottovalutare, è unache, è un atto di ferocia pianificato e concepito prima, studiato e sviluppato in tutte le sue ...

... che assiste la famiglia di Chiara Gualzetti , la ragazzinaa Monteveglio (Bologna). "Non c'... Fermo: il Gip si è riservato la decisione Ilindagato per l'omicidio ha risposto alle ...Lo ha detto l'avvocato Giovanni Annunziata, che assiste la famiglia di Chiara Gualzetti, la ragazzinaa Monteveglio (Bologna). "Non c'è follia - afferma il legale - Dalla ricostruzione degli ...Lucido e lineare nel raccontare dinamica e fasi dell'assassinio. Irrazionale, a tratti contraddittorio e perfino delirante nello spiegare i motivi del terribile gesto. Due volti di ...Chiara Gualzetti uccisa con una ferocia disumana a Monteveglio (Bologna). Avvocato famiglia sul killer: 'Se ha cancellato le chat con Chiara era lucido'.