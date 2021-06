Sedicenne uccisa | il legale della famiglia | disumana ferocia del killer

(Di mercoledì 30 giugno 2021) commenta L'omicidio di Chiara Gualzetti è stato 'un atto dipianificato, studiato e sviluppato in tutte le sue dinamiche', messo in atto con una 'condotta che definireè poco'. Così ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fermato nella notte l'amico minorenne di Chiara Gualzetti, la ragazza uccisa e trovata cadavere a Monteveglio, nel… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il legale della famiglia della sedicenne uccisa a Monteveglio (Bologna): 'Killer di disumana ferocia' #ANSA - giornaleradiofm : Approfondimenti: Sedicenne uccisa: legale famiglia, killer di disumana ferocia: (ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - 'C'è la… - hogiadato : RT @Agenzia_Ansa: Il legale della famiglia della sedicenne uccisa a Monteveglio (Bologna): 'Killer di disumana ferocia' #ANSA - Ansa_ER : Sedicenne uccisa: legale famiglia, killer di disumana ferocia. La madre dell'indagato in carcere, 'sono ancora in u… -

Ultime Notizie dalla rete : Sedicenne uccisa

TGCOM

Lo ha detto l'avvocato Giovanni Annunziata, che assiste la famiglia di Chiara Gualzetti, la ragazzinaa Monteveglio (Bologna). "Non c'è follia - afferma il legale - Dalla ricostruzione degli ...Lui, invece, l'hacon il grosso coltello da cucina che si era portato da casa. Dopo averla ... Poi, facendo riferimento alha commentato: "Lo conosco il ragazzo - ha dichiarato - non ha ...Questa mattina l'udienza di convalida del fermo per il 16enne accusato dell’omicidio volontario e premeditato dell'amica. Le ha teso una trappola: lei pensava di uscire per un appuntamento con il raga ...«C'è la premeditazione che è un elemento da non sottovalutare, è una condotta che definirla disumana è poco, è un atto di ferocia pianificato e ...