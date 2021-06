Sedicenne uccisa a coltellate nel Bolognese | il coetaneo reo confesso ossessionato dalla serie tv ' Lucifer' | era seguito da una psicologa

Advertising

'Mi sentivo come nella serie tv Lucifer'. Il reo confesso dell'omicidio di Chiara Gualzetti , la ragazza di 16 annie trovata cadavere a Monteveglio, nel Bolognese, a qualche centinaia di metri da casa, era rimasto ossessionato dalla serie tv Netflix. Lo ha raccontato lui stesso davanti ai carabinieri mentre ...dal nostro inviato MONTEVEGLIO (Bologna) Dopo averlaha cercato di mettere più strada possibile tra sé e il cespuglio del parco dell'Abbazia in cui ha buttato Chiara. Ha mentito, ha depistato. Ha detto di aver cancellato per sbaglio le chat che ...Chiara Gualzetti uccisa a coltellate e calci in testa vicino Bologna: il demone del killer non convince il padre di lei, che chiede giustizia.A un parente aveva detto: "Domenica ucciderò una ragazza". Mercoledì, in tarda mattinata, l'interrogatorio di convalida dell'arresto ...