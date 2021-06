Se la pazzia ha un nome la maschera ne è il suo segreto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se mai fossi alla ricerca di qualche forma di verità, dovrei scandagliare i segreti piani di maschere spesso volgari, e se la pazzia ha un nome, non potrei non attribuirla a chi di pazzia ne fa un regno. Scomposto, esposto al nulla come una torre al vento, ucciso dalla sua stessa disconnessione alla realtà e Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se mai fossi alla ricerca di qualche forma di verità, dovrei scandagliare i segreti piani di maschere spesso volgari, e se laha un, non potrei non attribuirla a chi dine fa un regno. Scomposto, esposto al nulla come una torre al vento, ucciso dalla sua stessa disconnessione alla realtà e

Advertising

Frances25551623 : RT @jachedeleo: @Signorasinasce Già! ma vedrai che li cambieranno il nome! questi idioti sono capaci di tutto! la pazzia oramai dilaga in l… - adrianobusolin : RT @jachedeleo: @Signorasinasce Già! ma vedrai che li cambieranno il nome! questi idioti sono capaci di tutto! la pazzia oramai dilaga in l… - jachedeleo : @Signorasinasce Già! ma vedrai che li cambieranno il nome! questi idioti sono capaci di tutto! la pazzia oramai dilaga in loro!?? -