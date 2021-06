Scuola, caccia al personale non vaccinato: 227mila persone tra docenti e collaboratori non hanno ancora fatto l’iniezione anti Covid (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ caccia ai docenti, ai collaboratori scolatici, agli impiegati e ai presidi che non si sono ancora vaccinati. L’allarme arriva direttamente dal commissario straordinario per l’emergenza generale Francesco Figliuolo: al 25 giugno 227.537 uomini e donne del personale scolastico non hanno ancora effettuato l’iniezione contro il Covid. Stiamo parlando del 15% su una popolazione composta da 1.467.519 persone. Un numero che spaventa gli organi preposti al controllo sanitario tanto che il generale ha preso carta e penna per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ai, aiscolatici, agli impiegati e ai presidi che non si sonovaccinati. L’allarme arriva direttamente dal commissario straordinario per l’emergenza generale Francesco Figliuolo: al 25 giugno 227.537 uomini e donne delscolastico noneffettuatocontro il. Stiamo parlando del 15% su una popolazione composta da 1.467.519. Un numero che spaventa gli organi preposti al controllo sanitario tanto che il generale ha preso carta e penna per ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, caccia al personale non vaccinato: 227mila persone tra docenti e collaboratori non hanno ancora fatto l’ini… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 30 Giugno 1959 ? Caccia USA Air Force F-100 Super Sabre partito dalla bsae Kadena, Okinawa, precipita su scuola elemen… - sulsitodisimone : 30 Giugno 1959 ? Caccia USA Air Force F-100 Super Sabre partito dalla bsae Kadena, Okinawa, precipita su scuola ele… - PiuValliTV : IL COMUNE DI BERZO VICINO ALLE FAMIGLIE Finita la scuola, è iniziata per molte famiglia la caccia ai grest e alle… - mauriziocresce6 : RT @CeciliaGasbarro: @mauriziocresce6 No, forse più esperienza. Io comunque i bilanci, a scuola, li faccio su me stessa, a riguardo quest'a… -