Scontro aperto nel M5s. Grillo contrattacca. Rivolto a Crimi: autorizza voto su Rousseau entro 24 ore (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fondatore dei Cinquestelle si rivolge al reggente con un post su Fb. 'Sarai personalmente responsabile per ogni conseguenza dannosa dovesse occorrere al MoVimento (azioni di annullamento voto, ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fondatore dei Cinquestelle si rivolge al reggente con un post su Fb. 'Sarai personalmente responsabile per ogni conseguenza dannosa dovesse occorrere al MoVimento (azioni di annullamento, ...

Scontro aperto nel M5s. Grillo contrattacca. Rivolto a Crimi: autorizza voto su Rousseau entro 24 ore Il fondatore dei Cinquestelle si rivolge al reggente con un post su Fb. 'Sarai personalmente responsabile per ogni conseguenza dannosa dovesse occorrere al MoVimento (azioni di annullamento voto, ...

Un laboratorio a Cinque Stelle Quello di Giuseppe Conte è un vero aut-aut: questo è il mio progetto per il nuovo M5S e frenare il “declino”, no alla diarchia con Grillo, nessuna disponibilità a fare da p ...

