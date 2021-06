Scippa giovane alla fermata dell’autobus. Arrestato 23enne (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Roma Casal Palocco hanno Arrestato un 23enne di origina brasiliana, con precedenti, quale autore dello scippo avvenuto qualche minuto prima alla fermata dell’autobus di via Aristonico di Alessandria. Il giovane, approfittando della distrazione di una ragazza che era in attesa dell’arrivo dell’autobus e stava parlando con altre persone, si è avvicinato alle sue spalle e le ha strappato dal braccio la borsa, fuggendo a piedi nelle vie limitrofe. La pattuglia dei Carabinieri che vigilava la zona, immediatamente allertata ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Roma Casal Palocco hannoundi origina brasiliana, con precedenti, quale autore dello scippo avvenuto qualche minuto primadi via Aristonico di Alessandria. Il, approfittando della distrazione di una ragazza che era in attesa dell’arrivoe stava parlando con altre persone, si è avvicinato alle sue spalle e le ha strappato dal braccio la borsa, fuggendo a piedi nelle vie limitrofe. La pattuglia dei Carabinieri che vigilava la zona, immediatamente allertata ...

