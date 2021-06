Schmidt: i turisti sporcano anche la scalinata degli Uffizi, mettiamo una tassa sul panino (Di mercoledì 30 giugno 2021) Schmidt se la prende giustamente con il degrado causato dalla presenza del turismo mordi e fuggi, che sporca e deteriora strade e piazze, anche luoghi che dovrebbero essere tutelati, come la scalinata degli Uffizi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021)se la prende giustamente con il degrado causato dalla presenza del turismo mordi e fuggi, che sporca e deteriora strade e piazze,luoghi che dovrebbero essere tutelati, come laL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Schmidt: i turisti sporcano anche la scalinata degli Uffizi, mettiamo una tassa sul panino - MarzulloRoberto : RT @qn_lanazione: #Firenze, la #provocazione del direttore #Schmidt: troppi #costi per ripulire dall’#olio dei #panini, #paghino i #locali… - Sanbobadilla : RT @qn_lanazione: #Firenze, la #provocazione del direttore #Schmidt: troppi #costi per ripulire dall’#olio dei #panini, #paghino i #locali… - Lor_Bar : RT @qn_lanazione: #Firenze, la #provocazione del direttore #Schmidt: troppi #costi per ripulire dall’#olio dei #panini, #paghino i #locali… - qn_lanazione : #Firenze, la #provocazione del direttore #Schmidt: troppi #costi per ripulire dall’#olio dei #panini, #paghino i… -