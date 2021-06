Scarlett Johansson lancia la sua linea skincare

(Di mercoledì 30 giugno 2021)ha recentemente dichiarato di aver deciso dire il suo marchio di bellezza dopo aver collaborato per anni con L'Oreal Paris e Dolce & Gabbana.ha appena rivelato di essere in procinto dire la sua personaledi. La star di Black Widow, che in precedenza è stata ambasciatrice di L'Oreal Paris e delladi profumi di Dolce & Gabbana, ha dichiarato di essere "affascinata dal potere trasformativo della bellezza sin da quando era una bambina." "Mia madre mi ha instillato ...

Dopo Rihanna, Alicia Keys, Jennifer Lopez, Kylie Jenner, Jessica Alba, Selena Gomez e tante altre celebrities, anche Scarlett Johansson ha deciso di aprire una linea beauty tutta sua. Il nome? Ancora non si sa. Il marchio sarà lanciato all'inizio del 2022 dopo due anni di lavoro. Scarlett Johansson ne sarà la ...