Sblocco dei licenziamenti | raggiunto l’accordo tra governo | imprese e sindacati Cosa prevede

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Trovato un accordo trasul blocco deiin scadenza il 30 giugno. 7 lunghe ore di confronto per arrivare a una decisione comune sul futuro del blocco che impediva alledi licenziare i propri dipendenti durante la pandemia. La decisione presache le aziende utilizzino gli ammortizzatori sociali prima di procedere con i. Blocco dei: la decisione presa Il nuovo documento che ha deciso il futuro deiè stato firmato nelle scorse ore dal premier Mario Draghi, dal ...

... Cisl e Uil, assieme a Confindustria hanno siglato un accordo con il Premier Mario Draghi e con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando per regolare il tema delloselettivolicenziamenti . ...Dopo una riunione con i principali sindacati, il premier Mario Draghi ha accettato di rafforzare i limiti dellolicenziamenti . Lo scrive Enrico Marro per il Corriere della Sera. La proroga al divieto di licenziare è prolungata fino al 31 ottobre per tessile e settori connessi. Tutte le altre ...(Teleborsa) - L'accordo c'è sui licenziamenti. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, assieme a Confindustria hanno siglato un accordo con il Premier Mario Draghi e con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando pe ...Questo è il momento di dare. Parole del leader del cosiddetto «governo dei migliori». Vediamo che cosa dà, allora, questo governo.