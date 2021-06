Sassuolo, Magnanelli, Pegolo e Peluso rinnovano fino al 2022: il comunicato (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il Sassuolo ha ufficializzato i rinnovi fino al 2022 di Magnanelli, Pegolo e Peluso: il comunicato L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive dei seguenti calciatori neroverdi: Francesco Magnanelli (1984, centrocampista) fino al 30 Giugno 2022 Gianluca Pegolo (1981, portiere) fino al 30 Giugno 2022 Federico Peluso (1984, difensore) fino al 30 Giugno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilha ufficializzato i rinnovialdi: ilL’Unione SportivaCalcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive dei seguenti calciatori neroverdi: Francesco(1984, centrocampista)al 30 GiugnoGianluca(1981, portiere)al 30 GiugnoFederico(1984, difensore)al 30 Giugno ...

