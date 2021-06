Sant’Eugenio | urla e minacce contro personale sanitario | 49enne denunciato

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Minaccia a incaricato e interruzione di pubblico servizio. Per questi reati unromano è statoieri mattina dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale. L’uomo, dopo aver inveito e proferitoverso ildell’ospedale, si è accanitoil vetro del triage, colpendolo. L’attività del pronto soccorso si è interrotta in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, che hanno placato il, è stato preso in carico ...