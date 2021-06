Santa Maria Caputa Vetere | sospesi i 52 agenti indagati per pestaggio Lo ha deciso il Guardasigilli

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nessuna giustificazione per violenze a detenuti, ferma condanna per umiliazioni a detenuti. Riunione straordinaria al ministero della Giustizia sulla situazione nelle carceri. Dopo gli sviluppi dell’inchiesta diCapua. E l’accusa diagliincaricati di reprimere le ribellioni dei detenuti nel carcere del casertano.Capuai 52La ministra, Marta Cartabia, ha convocato il capo del Dap, Bernardo Petralia, il Garante nazionale delle ...

Le intollerabili violenze subite da alcuni detenuti del carcere diCapua da parte di agenti della Polizia Penitenziaria arriveranno presto in Parlamento. Il Partito democratico ha chiesto alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, di riferire in aula ...Home Giustizia Carceri. Riunione straordinaria al Ministero dopo gli sviluppi dell'inchiesta diCapua Vetere Giustizia 30 Giugno 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021 Covid. Mistero dei dati con le prime sequenze del virus cancellati ...Il Dap sta valutando ulteriori provvedimenti anche nei confronti di altri indagati, non destinatari di iniziative cautelari ...Espressi la piu’ ferma condanna per la violenza e le umiliazioni inflitte ai detenuti. salvini solidale con le guarduie, Schein lo attacca ...