Santa Maria Capua Vetere | pestato pure detenuto paralitico | “Ho perso i denti Ho un buco sul petto”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Emergono nuovi, inquietanti dettagli sulle violenze consumate nel carcere dinell’aprile del 2020. A finire vittima dei pestaggi e delle torture anche Vincenzo Cacac ex, oggi libero per fine pena. Violenze nel carcere di, picchiatoL’inferno vissuto il 6 aprile 2020 è diventato l’oggetto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ecco i video del pestaggio dei poliziotti sui carc… - ilpost : Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua… - sonolucadini : A chi difende a priori gli agenti di Santa Maria Capua Vetere accusati di torture (sulla base di video eloquenti e… - scandura : RT @lucianocapone: A ottobre 2020, rispondendo a un’interrogazione di @riccardomagi, il ministro della Giustizia Bonafede definiva queste v… - VillaIsolina : RT @lucianocapone: A ottobre 2020, rispondendo a un’interrogazione di @riccardomagi, il ministro della Giustizia Bonafede definiva queste v… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria

15.42 Violenze carcere,Pd: Cartabia riferisca Il Pd chiede alla ministra della Giustizia Cartabia di riferire in Parlamento sulle violenze degli agenti penitenziari nel carcere diCapua Vetere. "Abusi intollerabili", dice Letta, a proposito delle immagini dei pestaggi successivi a una protesta dei detenuti e per i quali sono indagate decine di guardie carcerarie. ......la vicenda 'Siamo profondamente indignati per le notizie che stanno emergendo sulle violenze degli agenti della polizia penitenziaria perpetrate nei confronti dei detenuti del carcere di...E' morto per un arresto cardiocircolatorio conseguente a un edema polmonare acuto, Lamine Hakimi, 27 anni, algerino, affetto da schizofrenia, uno dei 15 ...Sport: Il nuoto in acque libere, dopo la pausa forzata imposta dal Covid nel 2020, ritorna a gran voce nelle acque cristalline dell'Area ..