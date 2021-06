Santa Maria Capua Vetere | Magi +Europa attacca Bonafede | «Denunciai le sevizie Disse che avevano ripristinato la legalità» – L’intervista

Advertising

StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Violenza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: ecco i video del pestaggio dei poliziotti sui carc… - ilpost : Il quotidiano “Domani” ha pubblicato un video che mostra le violenze della polizia nel carcere di Santa Maria Capua… - fabiochiusi : Sfogliando la rassegna stampa si deduce che le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, documentate da Dom… - 1511maxi : RT @RoccoTodero: Il @pdnetwork che chiede con tono perentorio conto e ragione al Ministro Cartabia per i fatti di Santa Maria Capua Vetere… - CapeceFranca : RT @amnestyitalia: Le immagini diffuse da @DomaniGiornale su ciò che avvenne il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, defi… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Maria

Le intollerabili violenze subite da alcuni detenuti del carcere diCapua da parte di agenti della Polizia Penitenziaria arriveranno presto in Parlamento. Il Partito democratico ha chiesto alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, di riferire in aula ...'I fatti avvenuti nel carcere diCapua Vetere, mostrati in tutta la loro crudezza anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, riempiono di indignazione e rabbia. È giusto che chi ha sbagliato paghi severamente. ...I dem si dicono "profondamente indignati" per le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza: "Sono inaccettabili e vergognose in un Paese civile". Letta: "Abusi intollerabili". Fiano: "Sono ..."Suscitano profondo turbamento e grande preoccupazione i gravi episodi criminosi ai danni delle persone detenute di Santa Maria Capua Vetere, definiti 'una orribile mattanza' dal Gip che ha emesso sul ...