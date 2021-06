Santa Maria Capua Vetere, la ministra della Giustizia: “Oltraggio alla dignità dei detenuti e tradimento della Costituzione” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Un’offesa e un Oltraggio alla dignità della persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere”. Davanti ai video pubblicati di quanto accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l’anno scorso, il 6 aprile 2020 – fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e tutte le garanzie per gli indagati – la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Un’offesa e unpersona deie anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomoPolizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere”. Davanti ai video pubblicati di quanto accaduto nel carcere dil’anno scorso, il 6 aprile 2020 – fatti salvi gli ulteriori accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e tutte le garanzie per gli indagati – la ...

