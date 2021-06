Santa Maria Capua Vetere | il racconto del detenuto | “Ci hanno massacrati di botte Piangevamo dal dolore e dalla paura” – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La protesta pacifica, dopo il caso di coronavirus in un reparto, con la battitura alle sbarre. Il giorno dopo, il pestaggio con manganellate, calci e pugni a opera degli agenti della penitenziaria. In una-intervista del 17 aprile del 2020 Salvatore Quaranta, exdel carcere di, in provincia di Caserta, ha denunciato la violenza subita, insieme a numerosi altri detenuti, lunedì 6 aprile da parte delle forze dell’ordine: “Cidi, ci facevano passare nei corridoi e lungo le scale, ...