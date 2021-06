Sanlorenzo, finanziamento di 20 milioni da Intesa per progetti sostenibili (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Sanlorenzo, importante player mondiale della nautica di lusso e quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 20 milioni di euro a valere sul plafond circular economy di 6 miliardi di euro che la banca riserva ai progetti che rispondono a specifici criteri di rispetto dell’ambiente e di riduzione dei consumi. L’operazione, si legge in una nota, contribuirà allo sviluppo e all’introduzione, da parte di Sanlorenzo, di innovazioni e tecnologie d’avanguardia nel settore della nautica, fortemente orientati a principi di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –, importante player mondiale della nautica di lusso e quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha ottenuto daSanpaolo undi 20di euro a valere sul plafond circular economy di 6 miliardi di euro che la banca riserva aiche rispondono a specifici criteri di rispetto dell’ambiente e di riduzione dei consumi. L’operazione, si legge in una nota, contribuirà allo sviluppo e all’introduzione, da parte di, di innovazioni e tecnologie d’avanguardia nel settore della nautica, fortemente orientati a principi di ...

