Sanità: Oms, la Cina è malaria-free (Di mercoledì 30 giugno 2021) Milano, 30 giu. (Adnkronos Salute) - Cina malaria-free, dopo 70 anni di lotta alla patologia che nel gigante asiatico faceva registrare negli anni '40 del secolo scorso 30 milioni di casi ogni anno. "Una grande impresa", la definisce l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) annunciando il traguardo raggiunto dal Paese. Il primo in oltre 3 decenni ad avere ottenuto la certificazione di nazione libera dalla malaria nella Regione Pacifico occidentale dell'Oms, sottolinea l'agenzia delle Nazioni Unite per la Sanità. L'Australia ci era riuscita nel 1981, Singapore nel 1982 e Brunei ...

