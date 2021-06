Sanità | al Gemelli Molise Tac innovativa per esami più rapidi e meno radiazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos Salute) - L'ospedaleinaugura una nuova apparecchiatura Tac, a doppio tubo, che rende la metodica molto più rapida e molto più sicura per il paziente. Si tratta di una delle pochissime macchine di questo tipo presenti sul panorama nazionale, di altissima fascia, che consente di ottenere indagini molto più accurate. Cosi permettendo una diagnosi precoce di diverse patologie - ma in particolare quelle cardiovascolari e oncologiche - a un minor costo in termini di esposizione aionizzanti. Risultati che si traducono in vantaggi concreti per i pazienti, come la diminuzione della dose di ...