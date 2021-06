Sancho al Manchester United: accordo raggiunto con il Dortmund. Le cifre (Di mercoledì 30 giugno 2021) Jadon Sancho sarà un nuovo calciatore del Manchester United: accordo raggiunto con il Borussia Dortmund per l’esterno inglese Jadon Sancho sarà un nuovo calciatore del Manchester United. Come riportato da Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno inglese. In attesa delle visite mediche – Sancho è attualmente impegnato a Euro 2020 con la Nazionale -, lo United verserà ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Jadonsarà un nuovo calciatore delcon il Borussiaper l’esterno inglese Jadonsarà un nuovo calciatore del. Come riportato da Fabrizio Romano, è statouncon il Borussiaper il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno inglese. In attesa delle visite mediche –è attualmente impegnato a Euro 2020 con la Nazionale -, loverserà ...

