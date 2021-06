Saman Abbas, il fidanzato aveva paura: “Abbiamo denuciato” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Saman Abbas, il fidanzato della ragazza aveva denunciato, i due avevano paura delle ritorsioni che la famiglia avrebbe potuto avere sulla figlia. Saman Abbas, il suo fidanzato è pronto a morire per lei dopo le minacce subite (Foto dal web)Il fidanzato della ragazza ha dichiarato di non avere alcun interesse per la sua incolumità, è pronto ad affrontare le conseguenze, sarebbe disposto a morire per la sua ragazza. Il campo delle ricerche si è allargato, si cerca il corpo della ragazza di origini pakistane, ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 30 giugno 2021), ildella ragazzadenunciato, i duenodelle ritorsioni che la famiglia avrebbe potuto avere sulla figlia., il suoè pronto a morire per lei dopo le minacce subite (Foto dal web)Ildella ragazza ha dichiarato di non avere alcun interesse per la sua incolumità, è pronto ad affrontare le conseguenze, sarebbe disposto a morire per la sua ragazza. Il campo delle ricerche si è allargato, si cerca il corpo della ragazza di origini pakistane, ...

