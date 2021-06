Salvini non cede: “Il partito unico? Non è in agenda” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Boccia sul nascere il partito unico del centrodestra e rimarca che alle Politiche del 2023, ci sarà il simbolo della Lega sulle schede elettorali. Matteo Salvini tira dritto come una ruspa, in barba ai sondaggi e agli attacchi che arrivano da più fronti. Una giornata, quella di ieri, scaglionata da interviste e comizi come se volesse recuperare il terreno perduto (secondo i sondaggisti). Una giornata di interviste, comizi ma anche qualche fuori programma. Parlando in un cortile a Bologna, Salvini ha visto Romano Prodi affacciarsi alla finestra della sua abitazione, insieme alla moglie Flavia. “Siamo circondati, c'è il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 giugno 2021) Boccia sul nascere ildel centrodestra e rimarca che alle Politiche del 2023, ci sarà il simbolo della Lega sulle schede elettorali. Matteotira dritto come una ruspa, in barba ai sondaggi e agli attacchi che arrivano da più fronti. Una giornata, quella di ieri, scaglionata da interviste e comizi come se volesse recuperare il terreno perduto (secondo i sondaggisti). Una giornata di interviste, comizi ma anche qualche fuori programma. Parlando in un cortile a Bologna,ha visto Romano Prodi affacciarsi alla finestra della sua abitazione, insieme alla moglie Flavia. “Siamo circondati, c'è il ...

