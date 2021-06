Salvatore Bocchetti si ritira | “È stato un viaggio straordinario | grazie a tutti”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 giugno 2021), difensore classe 1986, ha deciso di dire basta al calcio giocato. L’ultima sua esperienza, quella con il Pescara, conclusa con la retrocessione in Serie C di quest’ultima è stata la sua ultima avventura nel mondo del pallone. Il 34enne napoletano, ha deciso di annunciare il suo ritiro tramite un post sul suo profilo personale Instagram: “Ciao a,Oggi è arrivato quel giorno in cui qualsiasi calciatore si augurerebbe non arrivasse mai..Volevo annunciarvi che la mia carriera da calciatore si chiude qui e cogliere l’occasione per ringraziare tutte le squadre e le persone con cui ho condiviso questi momenti -compagni ...