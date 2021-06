Salernitana esclusa dalla Serie A? Il Benevento pronto a subentrare, ma c'è anche il Cittadella (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi subentrerebbe nel caso di uno scenario simile? Ne scrive la Gazzetta dello Sport. L'articolo 49 comma 5 delle Noif aprirebbero la strada al Benevento, che tra l'altro si è candidato ufficialmente ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Chi subentrerebbe nel caso di uno scenario simile? Ne scrive la Gazzetta dello Sport. L'articolo 49 comma 5 delle Noif aprirebbero la strada al, che tra l'altro si è candidato ufficialmente ...

napolista : Sulla Gazzetta. Il caso è talmente particolare da lasciare speranza anche ad altri club. Come il Monza, che invece… - MatteoM44634592 : @FabrizioGetuli @FabRavezzani I tifosi della Lazio difendono un personaggio indifendibile. Se le regole fossero ugu… - FulvioDelmiglio : Ammessa in Serie A: ricorso di Benevento, Monza e Cittadella Esclusa e Serie A a 19 squadre: ricorso di Salernitan… - FulvioDelmiglio : Pronostico sul caso #Salernitana #Lotito: esclusa e ripescato il Benevento: ricorso di Salernitana, Monza e Cittade… - alferraioli : Non vedo perchè debba essere esclusa SOLO la #Salernitana. Escludiamo ANCHE la Lazio, poi voglio vedere come va a finire. -