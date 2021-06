Saldi estivi 2021, si parte il 1 luglio: ecco il calendario completo regione per regione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Al via i Saldi estivi: domani 1 luglio partiranno in Sicilia e il 3 luglio scatteranno in quasi tutte le altre regioni. Ultime a partire saranno la Puglia il 24 luglio e la Basilicata il 2 agosto. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. “Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità. E, dopo un lungo periodo di restrizioni, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Al via i: domani 1partiranno in Sicilia e il 3scatteranno in quasi tutte le altre regioni. Ultime a partire saranno la Puglia il 24e la Basilicata il 2 agosto. Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro – pari a 74 euro pro capite – per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. “Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità. E, dopo un lungo periodo di restrizioni, i ...

