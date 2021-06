Russia permette ingresso a cittadini di 10 Paesi,pure Italia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il governo russo ha deciso di permettere ai cittadini di altri dieci Paesi, tra cui Italia, Stati Uniti e Cina, di entrare in Russia arrivando in aeroporti russi dai territori dei loro Stati: lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il governo russo ha deciso dire aidi altri dieci, tra cui, Stati Uniti e Cina, di entrare inarrivando in aeroporti russi dai territori dei loro Stati: lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia permette Russia permette ingresso a cittadini di 10 Paesi,pure Italia La Russia nel marzo del 2020 ha limitato temporaneamente l'ingresso nel Paese ai cittadini stranieri come misura per limitare la diffusione del Covid - 19. Successivamente, il governo ha adottato una ...

