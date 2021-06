Rugby, Sei Nazioni Under 20: Italia, con la Scozia si punta alla vittoria (Di mercoledì 30 giugno 2021) Torna il Guinness Sei Nazioni Under 20 e torna in campo l’Italia domani a Cardiff. Nella bolla dell’Arms Park gli azzurrini di Massimo Brunello affrontano la Scozia nel terzo turno del torneo ed entrambe le formazioni sono a caccia della prima vittoria. Gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta per 25-8 contro i padroni di casa, al termine di un match a lungo equilibrato e dove l’indisciplina è costata carissima. Contro la Francia, settimana scorsa, invece una gran prestazione di Garbisi e compagni che hanno visto scivolare via un’occasione d’oro per un paio di decisioni ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Torna il Guinness Sei20 e torna in campo l’domani a Cardiff. Nella bolla dell’Arms Park gli azzurrini di Massimo Brunello affrontano lanel terzo turno del torneo ed entrambe le formazioni sono a caccia della prima. Gli azzurri arrivano all’apmento dopo la sconfitta per 25-8 contro i padroni di casa, al termine di un match a lungo equilibrato e dove l’indisciplina è costata carissima. Contro la Francia, settimana scorsa, invece una gran prestazione di Garbisi e compagni che hanno visto scivolare via un’occasione d’oro per un paio di decisioni ...

