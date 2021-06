Rossi Aramco: la parola agli arabi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il caso del team di Valentino Rossi e della sponsorizzazione di Aramco è diventata una telenovela a puntate. Dopo l’annuncio dello scorso aprile, le cose sembravano proseguire in maniera naturale, poi è arrivata l’entrata a gamba tesa del Brunswick Group, che aveva smentito l’accordo. Questo ha sollevato molte domande, e anche noi ci eravamo chiesti cosa non andasse. Per dissipare tutte le nubi che stavano circondando la questione, il principe Al Saud ed i suoi collaboratori si sono mossi. Uno di questi è l’arch. Marco Bernardini, assistente personale del Principe, il quale ci ha contattato per mettere i proverbiali puntini sulle “i”. Vi raccontiamo, in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il caso del team di Valentinoe della sponsorizzazione diè diventata una telenovela a puntate. Dopo l’annuncio dello scorso aprile, le cose sembravano proseguire in maniera naturale, poi è arrivata l’entrata a gamba tesa del Brunswick Group, che aveva smentito l’accordo. Questo ha sollevato molte domande, e anche noi ci eravamo chiesti cosa non andasse. Per dissipare tutte le nubi che stavano circondando la questione, il principe Al Saud ed i suoi collaboratori si sono mossi. Uno di questi è l’arch. Marco Bernardini, assistente personale del Principe, il quale ci ha contattato per mettere i proverbiali puntini sulle “i”. Vi raccontiamo, in ...

Advertising

AyaSofi3 : @SkyRacingTeam @ttcircuitassen @MotoGP @VRRidersAcademy @SkySportMotoGP @Marco12_B @esponsoramagp @Luca_Marini_97 l… - AyaSofi3 : @SkyRacingTeam @MotoGP list of Aramco VR46 2022 motogp racers, valentino rossi teamed up with luca marini 2022.… - AyaSofi3 : @SkyRacingTeam @MotoGP list of Aramco VR46 2022 motogp racers, valentino rossi teamed up with luca marini 2022.… - AyaSofi3 : @SkyRacingTeam @MotoGP @VRRidersAcademy @Marco12_B list of Aramco VR46 2022 motogp racers, valentino rossi teamed… - AyaSofi3 : @VRRidersAcademy list of Aramco VR46 2022 motogp racers, valentino rossi teamed up with luca marini 2022. f… -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Aramco MotoGP, Rossi: "Insopportabile". Parole dure sul futuro di Valentino ... e poi per un motivo o per l'altro le cose non giravano mai nel verso giusto' Rossi, i motivi per continuare a correre in moto Intanto dopo l'accordo con il suo team VR46 Aramco , il mondo Ducati ...

Come cambia il mercato piloti MotoGP dopo l'annuncio di Vinales Da qui le parole del principe saudita (Aramco è compagnia di stato dell'Arabia) che invitava Valentino Rossi stesso a proseguire la sua carriera e fare un ultimo anno al fianco del fratello con la ...

MotoGP, Valentino Rossi-Aramco: accordo smentito, interviene Al Saud Corse di Moto MotoGP, Gerloff contento a metà: “Avrei voluto passare prima Marini” Garrett Gerloff, prima corsa MotoGP con una punta di rammarico. Ora ritorno alla SBK, e scherza: 'Terza pista nuova in due settimane, il cervello va in tilt!' Garrett Gerloff ha momentaneamente accant ...

Marco Bezzecchi, che messaggio a Valentino Rossi Il centauro del team Sky VR46 Racing Team pronto per il grande salto in MotoGp: "Ducati? Un sogno fare una sorta di 'Nazionale azzurra'. Essere con Vale è una scuola costante".

... e poi per un motivo o per l'altro le cose non giravano mai nel verso giusto', i motivi per continuare a correre in moto Intanto dopo l'accordo con il suo team VR46, il mondo Ducati ...Da qui le parole del principe saudita (è compagnia di stato dell'Arabia) che invitava Valentinostesso a proseguire la sua carriera e fare un ultimo anno al fianco del fratello con la ...Garrett Gerloff, prima corsa MotoGP con una punta di rammarico. Ora ritorno alla SBK, e scherza: 'Terza pista nuova in due settimane, il cervello va in tilt!' Garrett Gerloff ha momentaneamente accant ...Il centauro del team Sky VR46 Racing Team pronto per il grande salto in MotoGp: "Ducati? Un sogno fare una sorta di 'Nazionale azzurra'. Essere con Vale è una scuola costante".