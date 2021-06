Rosalinda Cannavò sull’Ares Gate | “Temo che mi possa accadere qualcosa” – VIDEO

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo mesi di silenzio,è tornata a parlare del suo passato e del caso ribattezzato Ares. Le dichiarazioni dell’ex gieffina hanno sorpreso tutti, ospitata da Gabriele Parpiglia a ‘Il bianco e il nero’ in onda su Live Now, ha deciso di portare alla luce i fantasmi del passato. Protagonista del Grande L'articolo proviene da Inews.it.

, ospite di Gabriele Parpiglia a Il bianco e il nero in onda su Live Now, ha aperto i cassetti più dolorosi della sua vita. Protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip nel corso ..., particolarmente emozionata, ospite de Il bianco e nero , il format di inchieste di Gabriele Parpiglia su Live Now, ha parlato dell' AresGate raccontando la sua verità senza filtri ...