Rosalinda Cannavò ha ancora paura | “Temo mi possa succedere qualcosa”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Un passato molto complicato quello checerca di lasciarsi alle spalle e non è facile, anche perchè c’è una inchiesta in corso e potrebbe tenersi un processo per quello che ormai tutti definiscono l’Ares Gate. Ne parla nella sua ultima intervista con Gabriele Parpiglia su LiveNow, raccontando cheoggi, dopo tanto tempo, hadi quello che è stato. Unache probabilmente potrebbe essere cresciuta in seguito alle dichiarazioni molto forti fatte nella casa del Grande Fratello VIP qualche mese fa. Parole che hanno avuto un’eco così forte, da far aprire una indagine per ...