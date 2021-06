Roma, Zaniolo torna in campo: visita al ginocchio ok (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ottime notizie per la Roma e per Nicolò Zaniolo, già pronto a Trigoria per iniziare la sua stagione 2021/2022. Il giovane talento giallorosso infatti stamani ha superato a pieni voti la visita al ginocchio, alla presenza anche di Christian Fink, il chirurgo che ha effettuato l’intervento al crociato lo scorso settembre. Tutto procede per il meglio e Zaniolo ha così avuto il via libera per tornare in campo e iniziare a lavorare dopo essersi tenuto in forma e finalizzato il recupero presso il Kinemovecenter di Pontremoli nelle scorse settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ottime notizie per lae per Nicolò, già pronto a Trigoria per iniziare la sua stagione 2021/2022. Il giovane talento giallorosso infatti stamani ha superato a pieni voti laal, alla presenza anche di Christian Fink, il chirurgo che ha effettuato l’intervento al crociato lo scorso settembre. Tutto procede per il meglio eha così avuto il via libera perre ine iniziare a lavorare dopo essersi tenuto in forma e finalizzato il recupero presso il Kinemovecenter di Pontremoli nelle scorse settimane. SportFace.

