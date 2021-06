Roma | vergogna a Villa Glori | il garibaldino Cairoli circondato dal degrado

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Erba alta, incuria e, parco storico della capitale, nel quartiere Parioli. In stato di totale abbandono è il monumento del Mandorlo in ricordo del sacrificio dei fratelli Enrico ...

... oltre al mancato sfalcio dell'erba, esistono altre problematiche - commenta Nathalie Naim, consigliera del I Municipio di, che si sta occupando a livello cittadino anche del parco del II ......e i suoi assessori è stata quella di ordinare alle altre Province del Lazio di accogliere i rifiuti di. Arroganza e prepotenza, che, alla lunga, non hanno pagato, determinando lache i ...Marini: "Zingaretti incapace e arrogante, si dimetta subito". Viterbo - Così il consigliere comunale e delegato all'Ambiente della provincia ...Erba alta, incuria e degrado a Villa Glori, parco storico della capitale, nel quartiere Parioli. In stato di totale abbandono è il monumento del Mandorlo in ricordo del sacrificio dei ...