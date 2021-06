Roma, passi avanti per Pau Lopez al Marsiglia: Tiago Pinto vuole l'obbligo di riscatto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma - Prestito di cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni . La Roma e il Marsiglia stanno chiudendo la trattartiva per il passaggio di Pau Lopez al club francese. ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021)- Prestito di cinquecentomila euro con diritto difissato a 15 milioni . Lae ilstanno chiudendo la trattartiva per il passaggio di Paual club francese. ...

