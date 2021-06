Roma, Michetti e il caso dei titoli accademici. Sui curricula e in atti si spaccia per professore. E’ solo docente a contratto per 42 ore di lezione (Di mercoledì 30 giugno 2021) Enrico Michetti è stato imposto dalla Meloni agli alleati in forza dei suoi titoli, ma proprio su questi salta fuori la grana. Il curriculum vitae pubblicato sulla sua “Gazzetta Amministrativa” è lungo 18 pagine e 40mila parole, più di quello di Draghi che sul sito del governo sta in 182. Ma il problema è quel che c’è scritto. Il candidato del centrodestra infatti abusa sistematicamente della qualifica di “professore”, incurante del fatto che sia un “delitto contro la fede pubblica”. Da avvocato Michetti non può non conoscere l’art. 498 comma 2 del codice penale che punisce chi “si arroga dignità o ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Enricoè stato imposto dalla Meloni agli alleati in forza dei suoi, ma proprio su questi salta fuori la grana. Il curriculum vitae pubblicato sulla sua “Gazzetta Amministrativa” è lungo 18 pagine e 40mila parole, più di quello di Draghi che sul sito del governo sta in 182. Ma il problema è quel che c’è scritto. Il candidato del centrodestra infabusa sistematicamente della qualifica di “”, incurante del fatto che sia un “delitto contro la fede pubblica”. Da avvocatonon può non conoscere l’art. 498 comma 2 del codice penale che punisce chi “si arroga dignità o ...

