Roma, i Friedkin puntano su Pietralta per il nuovo stadio (Di mercoledì 30 giugno 2021) C'è una nuova zona candidata a ospitare il nuovo stadio della Roma. Si tratta dell'area di Pietralta, che inizialmente doveva diventare casa del Sistema Direzionale Orientale (SDO) e che ora – scrive La Gazzetta dello Sport – potrebbe vedere sorgere il nuovo impianto giallorosso. Si tratta di un'area da 120 ettari, una cui parte aveva L'articolo

