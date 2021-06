Roma | dal campo Rom alle vie del centro per commettere furti | in manette 25enne | denunciate 2 complici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ stato sventato l’ennesimo furto grazie all’interno della Polizia di Stato, che ha scovato delle persone a saccheggiare alcune auto in sosta nel quartiere Celio. Un uomo di origini campane, ma residente nelnomadi di via Salviati, è stato sorpreso mentre depredava, con l’aiuto dei suo, alcune auto in sosta nel quartiere Celio e all’alt della Polizia di Stato è fuggito per le vie del. Ma poco dopo, è stato bloccato e arrestato dpattuglie che si erano immediatamente messecalcagna. Scatta l’inseguimento Si era fermato con il suo furgone in via Claudia accanto ad ...