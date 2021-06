Robert Sacchi | il “sosia” di Humphrey Bogart | è morto ad 89 anni

(Di mercoledì 30 giugno 2021), divenuto celebre per assomigliare in maniera impressionante ad, èlo scorso 23 Giugno. Aveva 89. Secondo un portavoce della famiglia, èa Los Angeles dopo una breve malattia., attore, nato a Roma e cresciuto a Brooklyn, ha interpretato idistesso in diversi film, programmi TV e pubblicità. Tra le più ricordate ci sono la serie Fantasy Island e I racconti della cripta e Cybill. Ha anche interpretato ...

Cinematographe.it - FilmIsNow

Robert Sacchi è divenuto celebre per assomigliare in maniera impressionante ad Humphrey Bogart. È morto il 23 giugno a Los Angeles.