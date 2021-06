Ritorno a Scuola: in Emilia Romagna chi è Vaccinato non Farà La DaD (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Emilia Romagna si sta preparando per il Ritorno a Scuola e annuncia alcune novità in merito alla didattica a distanza. Gli studenti vaccinati, infatti, non la faranno. L’assessore regionale alla ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’si sta preparando per ile annuncia alcune novità in merito alla didattica a distanza. Gli studenti vaccinati, infatti, non la faranno. L’assessore regionale alla ...

AssembleaER : Scuola. Barcaiuolo (Fdi): “Ritorno in classe in presenza, la Giunta dica se ha un protocollo... - Lorenzo83805510 : @LauraClaraCianc @AStramezzi invece regioni come emilia romagna a settembre permetteranno il ritorno a scuola in pr… - AmoBergamo : #Bergamo Trasporti e ritorno a scuola al 100%, «unica soluzione è l'ingresso distinto» - aoutlentilles : sequel di luca con loro adolescenti e giulia ed alberto doing sibilings shit tipo lei che gli da consigli per come… - iti_angelo : RT @Costanz00242134: LA SCUOLA HA PERSO IL SUO ASPETTO EDUCATIVO...che resiste grazie ancora a qualche anima nobile di docente della vecchi… -