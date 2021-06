Ritiro Bocchetti | è ufficiale | «Giorno che vorrei non fosse mai arrivato» – FOTO

Advertising

TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Salvatore Bocchetti medita il ritiro: può allenare le giovanili dell'Hellas - TuttoHellasVer1 : Salvatore Bocchetti medita il ritiro: può allenare le giovanili dell'Hellas -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiro Bocchetti

Goal.com

Salvatoresi ritira dal calcio giocato: ecco le parole dell'ex difensore di Milan e Genoa sulal sua decisione - FOTO Salvatore, con un post su Instagram, dice addio al calcio giocato. "Ciao a tutti, oggi è arrivato quel giorno in cui qualsiasi calciatore si augurerebbe non arrivasse mai.. Volevo annunciarvi che la ...Come consuetudine la squadra andrà inestivo, con la partenza che è prevista tra il 10 e il ... Repetto, come anticipato dal presidente Daniele Sebastiani, è ai saluti mentreresterà ...Ex di Milan e Genoa, cinque presenze con l'Italia, il classe 1986 dice addio al calcio: "Grazie a tutti, è arrivato il momento di guardare avanti".Le scelte del c.t. sono la dimostrazione della fiducia in tutti i componenti della rosa, solo il terzo portiere Meret finora non ha giocato. Viaggio nelle ultime grandi manifestazioni azzurre, e nelle ...