Riprendono di due "Milk Carton Kids" scomparsi nel 1996: l'incredibile svolta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 26 dicembre 1996 David Spencer e Patrick Warren, rispettivamente di 13 e 11 anni, scomparvero da Chelmsley Wood in Inghilterra, da allora i due ragazzi non sono mai più stati ritrovati, dopo che erano stati avvistati in una stazione di servizio alle 12:45 del giorno dopo la loro scomparsa. Leggi anche -> Operazione "Angeli Perduti", ritrovati 33 bambini scomparsi. Alcuni sono stati violentati I due ragazzi da allora sono entrati a far parte del cosiddetto fenomeno "Milk Carton Kids", che a sua volta è diventato molto comune nell'immaginario collettivo. Infatti, prima ancora che la tv ...

