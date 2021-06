Rino Foschi senza filtri: “Fiorentina, Barone è il problema. Non può fare il dg” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Rino Foschi, ex dirigente fra le altre di Palermo e Cesena, sulla Fiorentina Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le dichiarazioni rilasciate da, ex dirigente fra le altre di Palermo e Cesena, sulla

Ultime Notizie dalla rete : Rino Foschi Padova, la Carron a Foschi: 'Mai impedito l'arrivo di Verratti' MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 L'ex vicepresidente del Padova, Barbara Carron, non ha preso bene le ultime dichiarazioni di Rino Foschi, con cui ha lavorato dal 2010 al 2013 con il club veneto. Il dirigente sportivo ex Palermo ha spiegato di non aver potuto comprare Marco Verratti perché 'la vice presidente non lo ...

Foschi: 'Volevo portare Pessina al Palermo' Rino Foschi è stato per tanti anni Direttore sportivo del Palermo e in quel periodo ha lanciato tanti giocatori giovani che oggi fanno le fortune dei loro club. Non tutti gli obiettivo, però, sono ...

…con Rino Foschi TUTTO mercato WEB FOSCHI, Barone non sa niente di calcio. Sensi... Rino Foschi, direttore sportivo di lungo corso, ex tra le altre di Hellas Verona e Palermo, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Gattuso o Italiano ...

FOSCHI, Barone non sa niente di calcio. Faccia... Rino Foschi, direttore sportivo di lungo corso, ex tra le altre di Hellas Verona e Palermo, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Gattuso o Italiano ...

