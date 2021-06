Rinnovo Insigne, Graziani convinto: "Tra sei mesi potrebbe già accordarsi con un altro club. Se il Bayern offrisse 9 milioni l'anno, cosa farebbe?" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l'opinionista di SportMediaset ha toccato la spinosa questione del Rinnovo di Lorenzo Insigne. Graziani non le ha certo mandate a dire: "Spero per i tifosi del Napoli che le parti siano già d'accordo tra loro, confidando nella volontà di rimanere di Insigne e della possibilità per De Laurentiis di fare uno sforzo economico. In caso contrario, se il contratto non verrà rinnovato in breve tempo la situazione si farà pericolosissima. Se poi, con un grande Europeo, Insigne dovesse ulteriormente mettersi in mostra, cosa accadrebbe? Se una ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l'opinionista di SportMediaset ha toccato la spinosa questione deldi Lorenzonon le ha certo mandate a dire: "Spero per i tifosi del Napoli che le parti siano già d'accordo tra loro, confidando nella volontà di rimanere die della possibilità per De Laurentiis di fare uno sforzo economico. In caso contrario, se il contratto non verrà rinnovato in breve tempo la situazione si farà pericolosissima. Se poi, con un grande Europeo,dovesse ulteriormente mettersi in mostra,accadrebbe? Se una ...

