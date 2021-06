Rinnovo Brozovic, fissato l’incontro per il rinnovo: i dettagli (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Inter vuole tenere in nerazzurro il centrocampista Marcelo Brozovic: fissato l’incontro per il rinnovo contrattuale del croato Sky Sport 24 fa il punto della situazione sui giocatori della Serie A in scadenza di contratto il prossimo anno, fra i quali figura Marcelo Brozovic. Per l’Inter il calciatore resta una pedina fondamentale per il presente e per il futuro: Simone Inzaghi, fin dall’inizio della sua esperienza in nerazzurro, ha sottolineato l’importanza tecnico tattica del giocatore e rappresenta un punto fisso per la squadra. Al ritorno del giocatore in Italia inizieranno i ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’Inter vuole tenere in nerazzurro il centrocampista Marceloper ilcontrattuale del croato Sky Sport 24 fa il punto della situazione sui giocatori della Serie A in scadenza di contratto il prossimo anno, fra i quali figura Marcelo. Per l’Inter il calciatore resta una pedina fondamentale per il presente e per il futuro: Simone Inzaghi, fin dall’inizio della sua esperienza in nerazzurro, ha sottolineato l’importanza tecnico tattica del giocatore e rappresenta un punto fisso per la squadra. Al ritorno del giocatore in Italia inizieranno i ...

