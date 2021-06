Revoluzione Civica, Lozzi: dopo aver gridato al complotto su rifiuti, questa amministrazione dovrebbe vergognarsi al solo pensiero di ricandidarsi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Monica Lozzi (candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative di Roma con “Revoluzione Civica”) in merito alle dichiarazioni dell’assessora Ziantoni ha rilasciato quanto segue: “Quando un’amministrazione che sul delicato tema dei rifiuti fallisce e grida al complotto è evidente che probabilmente ci si dovrebbe vergognare al solo pensiero di ricandidarsi alle prossime elezioni” – prosegue Lozzi – “perché è palese e chiaro a tutti i cittadini che il problema dei rifiuti di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – Monica(candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative di Roma con “”) in merito alle dichiarazioni dell’assessora Ziantoni ha rilasciato quanto segue: “Quando un’che sul delicato tema deifallisce e grida alè evidente che probabilmente ci sivergognare aldialle prossime elezioni” – prosegue– “perché è palese e chiaro a tutti i cittadini che il problema deidi ...

ultimora_pol : #Italia #Lazio #Roma Appuntamento stasera alle 19:00 con Monica Lozzi, candidata a Sindaco di Roma per la lista 'RE… - Siliziako_ : RT @ultimora_pol: #Italia #Lazio #Roma Appuntamento domani alle 19:00 con Monica Lozzi, candidata a Sindaco di Roma per la lista 'REvoluzio… - ultimora_pol : #Italia #Lazio #Roma Appuntamento domani alle 19:00 con Monica Lozzi, candidata a Sindaco di Roma per la lista 'REv… - rivistaindipend : #Indipendenza e #RevoluzioneCivica per #MonicaLozzisindaca i prossimi appuntamenti per #Roma2021 #seguiilcolibri… -