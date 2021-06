Renault - Confermato il ritorno della R4 | ma in altra veste e solo elettrica

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo la R5 toccherà anche alla R4 tornare alla ribalta, anche se in unacompletamente diversa rispetto all'originale e, soprattutto, in versione. Laha infattile tante indiscrezioni sorte negli ultimi mesi e le nostre ultime anticipazioni su un nuovo futuro per una delle icone senza tempo dell'automobilismo europeo. Per ora si hanno pochi dettagli: da Boulogne-Billancourt si sono limitati a fornire un teaser del frontale, parlando di un'"rinascita" dal nome in codice "4ever". L'accelerazione. Le due iconiche vetture rappresenteranno i capisaldi di una nuova ...